烏克蘭官員表示，烏軍今天在東部城市巴赫姆特內部和周邊擊退俄羅斯一整天的攻擊，還在一些地方取得1公里的進展，同時為「某些計劃好的行動」爭取時間。

路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在她的社群媒體Telegram頻道指出，俄方在這座城市增加兵力，攻擊北方郊區，還在南部郊區進行激戰；烏軍則在北部挺進500公尺，在南部一些區域挺進1公里。

馬里亞爾表示：「守衛巴赫姆特（Bakhmut）及其郊區的行動將達成其軍事目的。…截至目前，我們控制了巴赫姆特的西南部。」

她還說，俄國已攻擊巴赫姆特一整天，且「明顯（在巴赫姆特）加強」集結，把多數後備軍帶往那裡，但「我們的守軍擊退所有攻勢」。

基輔連日宣布在巴赫姆特周邊的戰場告捷，這些戰績最終可能有助把帶頭攻擊巴赫姆特的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）困在城內。

但瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也說，他的部隊挺進多達400公尺。普里格津認為，守住巴赫姆特很可能是烏克蘭反攻計畫的一環。

莫斯科把巴赫姆特當成奪占烏國東部頓巴斯地區（Donbas）剩餘土地的跳板。（譯者：楊昭彥）1120519