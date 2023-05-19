今晨爆雨，新竹市區道路多處嚴重淹水，圖為東門國小前。（翻攝自曾資程臉書／陳育賢新竹傳）

市長高虹安19日凌晨5時30分在臉書發文請民眾注意安全。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市19日凌晨降下爆雨，至今天凌晨5時，已強降83.5mm的雨量，市長高虹安19日凌晨5時30分在臉書發文請民眾注意，指「中央氣象局今晨4時39分，發布大雷雨災防告警」，而新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，造成市區地下道、道路多處積水、淹水，上課、上班的學生、通勤族要多小心。

高虹安說，突來的雨量已超過竹市排水系統負荷，也造成目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深已約100公分。

目前市府團隊嚴陣以待，已將上述地下道皆封鎖，確保用路人安全，請市民避開該路段，勿強行通過，另如有行經低窪地區周邊亦請務必小心。

此外，市府團隊也已啟動各式抽水設備進行排除中，以減少因積淹水可能帶來的災情。提醒市民出門務必小心，注意安全，市府團隊將持續排除各處積淹水災情。

而市議員曾資程也在臉書貼出包括太原路地下道、民族路東門國小前等多張市區大淹水的照片，他表示，半夜急降雨，太原路鐵路地下道淹水，警示柵欄故障，已經通報相關單位處理中，行經此路段的民眾，注意安全，建議繞道而行。