只要1張住宿券就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人1280元。(福容大飯店提供)

使用2張住宿券可入住有「全台最美飯店」美譽的福容淡水漁碼店海景豪華客房。(福容大飯店提供)

一張餐券即可享用福容桃園機捷A8店「芝香龍舞鳳巧味套餐」。(福容大飯店提供)

福容會員購買成套商品，6月25日前憑發票登錄「享福卡」APP，有機會抽中福容聯合住宿券等多項好禮。示意圖。(福容大飯店提供)

為迎接暑假旅遊人潮，福容大飯店搶搭春夏季旅展商機，5月22日至6月9日線上旅展限時限量搶購，聯合住宿券買10送1，優惠價29000元；免費加入福容會員，享買15送1「再贈1」，平均一張住宿券2559元，等於原價2.3折起。此外，福容會員購買成套商品，6月25日前憑發票登錄「享福卡」APP，有機會抽中福容聯合住宿券等多項好禮。

廣受好評的明星商品「聯合住宿券」，1套5張售價14500元，買10送1要價29000元，相當於平均一張2636元。福容會員則享買15五送1「再贈一」，平均一張只要2559元，非會員或打統編的民眾不享有再贈一優惠。

夏天民眾喜歡去東海岸或國境之南度假，只要1張住宿券就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人1280元，即可悠閒享受陽光沙灘與海洋。使用2張可入住有「全台最美飯店」美名的福容淡水漁碼店海景豪華客房，或是入住麗寶福容店和洋家庭房，暢玩兩天一夜。若使用3張聯合住宿券則能入住福容福隆店Villa區簡樸禪風客房三天兩夜，平均一晚每人1920元起。4人出遊到墾丁，使用一張住宿券即可入住美棧墾丁大街，平均每人僅需640元。喜歡泡湯的民眾，可以先把泡湯券買起來囤，福容福隆店的湯屋優惠享買15送6的好康。

餐券通常也是旅展熱銷商品，連鎖餐券買10送1要價10800元，平均一張只要981元，即可選擇至福容淡水漁碼店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店、福容福隆店享用星級自助餐；或至福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容桃園店、福容淡水漁碼店、麗寶福容店、福容福隆店享用各店特色中式套餐，每套價值1380元加1成，等於免千元即可吃到要價近1500元的佳餚美饌。

此外，飯店專為「享福卡」會員推出多項好康活動，新會員加入即贈送價值580元起的美饌大賞兌換券，於線上旅展消費後，在「享福卡」會員APP登錄發票即可參加抽獎，有機會獲贈聯合住宿券、福容精選XO醬禮盒等。