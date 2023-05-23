另外，聯德(3308)因每股淨值回到10元之上，則恢復融資券交易。調整作業自今天起實施。

《航運股》華航執行永續示範航班 寫三大亮點
《櫃買市場》3檔信用交易調整 1解禁、2喊卡
凱碩5月23日恢復融資券 光環暫停融資券
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