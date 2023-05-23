台灣灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）的第1季財報每股淨值資料，其中，首利(1471)、台船(2208)、太空梭(2440)因每股淨值低於10元，將暫停融資融券交易。