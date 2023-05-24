在一場活動上，當《華爾街日報》記者問他印度是否「讓人很感興趣」時，馬斯克回答：「當然」。

上周印度科技部副部長在接受路透社訪問時透露，特斯拉在印度打造生產基地的計畫是「認真的」。

日前有消息指出，特斯拉已經向印度政府提議在該國設立一座工廠生產用於內銷和出口的電動車，也討論了在當地製造車用電池的計畫。另有消息指出，特斯拉與印度政府官員會面時，也詢問了如何取得該國與汽車和電池製造相關的獎勵措施。

去年印度政府拒絕了特斯拉提出降低汽車進口稅的要求，印度希望特斯拉在當地造車，但特斯拉希望先以進口來測試市場水溫，最終雙方談判陷入僵局，特斯拉在印度銷售電動車的計畫也跟著喊卡。

印度對進口車課徵的關稅最高可達100%。

特斯拉在今年早些時候宣布將在墨西哥打造一座超級工廠。

至於接班問題，馬斯克表示他已經向董事會提出接班人選，此人可以在「最壞的情況下」維持公司運作，「我已經告訴董事會『萬一我發生意外，這是我推薦的接班人』」。