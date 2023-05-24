新北蘆洲警方日前在巡邏時，發現一輛黑色賓士轎車形跡可疑，欲上前攔查時對方拒檢加速逃逸，巡邏員警見狀立即呼叫線上警力支援，雙方飛車追逐約3公里後，終於在五股區成蘆橋下橋端成功將其攔獲，果然發現對方是遭通緝的藥頭，車上也搜出大量毒品，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

蘆洲警分局集賢派出所員警黃俊諺、簡辰恩本月20日下午3時在轄區巡邏時，在蘆洲區復興、民權路口發現一輛黑色賓士車形跡可疑，遂要駕駛41歲李姓男子靠邊攔查，但對方置之不理，直接加速逃逸。

警方見狀隨即通報線上警力展開圍捕，李男則沿途狂飆，闖紅燈、逆向樣樣來，雙方追逐約3公里後，警方待李男從蘆洲端駛上成蘆橋後，支援警力再從五股下橋端阻擋車流，成功將該輛賓士車困在車陣中，隨後壓制逮捕李男，而同車的40歲繆姓女子則帶回釐清案情。

除此之外，車上同時也查獲重約185公克的第一級毒品海洛因3包、重約273公克的二級毒品安非他命4包及重約12克的第三級毒品愷他命5包。

據了解，從事洗車業的李男有毒品前科，因販毒被判刑2年，但在發監前夕逃亡，因此遭發布通緝，而同車的友人繆女也有毒品前科，全案依違反《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

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