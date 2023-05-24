國民黨今召開記者會，批評蔡英文總統與民進黨主席賴清德就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」的共犯結構，民進黨發言人、國際部主任謝佩芬表示，所謂的民進黨「戰爭必然論」根本是造謠！國民黨毫不避諱的跟中共互相唱合，用戰爭恐嚇台灣人民。「和平是唯一選項」是蔡、賴的立場。

謝佩芬說，隨著中共的威權擴張，全世界都已經認清，台海的問題不只是兩岸問題，更是世界關注的焦點。日前世界七大工業國組織（G7）廣島峰會聯合聲明，明確警告中國在東海與南海的空軍已經造成印太地區的不穩定，也要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，可見造成台海不穩定的從來就不是民進黨，而是中共。

她說，遺憾的是，身在台灣的國民黨，一直不敢面對這樣的現實，只會一味地為民進黨貼上子虛烏有的標籤，完全不敢批評中共，甚至為了自己的政治利益，回過頭來一再地用戰爭恐嚇台灣人民。

謝佩芬表示，在國際參與的空間上，中共對台灣的打壓是「現在進行式」。目前正在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），已有18國接力發言挺台，而帶頭在大會中發言反對的就是中國。甚至，2017年，時任世界衛生組織（WHO）的香港籍幹事長陳馮富珍更曾直言，WHA於馬政府時期邀請台灣參與，是在接受「一中原則」的框架下，才有可能。

她說，由此可見，中共正是打壓台灣國際參與的罪魁禍首，但卻有國民黨立委聲稱「接受『九二共識、一中各表』是台灣重返聯合國的正確敲門磚」，請問侯友宜接受這種「一中原則」下，放棄台灣主權的國際參與嗎？

謝指出，習近平已於去年20大中定調九二共識就是在推進統一後，國民黨還在自欺欺人，堅持九二共識就是「沒有共識的共識」，國民黨總統參選人侯友宜既不敢面對台灣民意，又不敢出言批評中共，導致他至今仍然在迴避問題，不敢對「一中原則」、「九二共識」大聲說不。

謝佩芬強調，賴清德日前所說，「任何一個政黨，都不應該為了政治利益，以戰爭恐嚇人民」。侯友宜這種缺乏擔當又傷害台灣人民情感與利益的兩面手法，絕對不是一個總統參選人該有的表現，更不會得到人民的支持與認同。侯友宜應該對是否支持「九二共識、一中原則」明確表態，而不是繼續鬼打牆、虛與委蛇，用戰爭恐嚇台灣人民。