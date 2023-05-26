「瑪娃」強度爆表，暴風圈半徑達到300公里，成為今年地表最強颱風，氣象局也表示不排除發布陸上警報，到底瑪娃會不會對台灣造成直接影響甚至登陸，氣象粉專指出關鍵全在下周一，屆時將一切明朗。

瑪娃距離台灣仍有將近2000公里，中心氣壓低至900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風更是誇張的每秒73公尺，目前以每小時27公里的速度穩定向西北西前進，目前各國預測大多為靠近台灣後，改為朝東北往日本前進，但也有「回馬槍」登陸台灣的預測。

對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於瑪娃距離台灣還很遠，目前仍難以判斷，關鍵在於轉向的位置與幅度，粉專指出，瑪娃抵達台灣東南方時，正好遇到槽線東移、高壓減弱東退，此時三者間的互動決定瑪娃轉向幅度。

粉專表示，若高壓減弱速度快，槽線勾一下，瑪娃可能在距離台灣還很遠就開始轉向，反之若高壓減弱速度慢，瑪娃恐煞車不及就貼到台灣，當瑪娃速度變慢，就是開始轉向的時候。

粉專補充，台灣東南方海域不利颱風強度維持，瑪娃在台灣附近轉向，到時就會減弱，這時只要強度、路徑差一點，對最後結果都匯差很多，只能等到速度開始降低才有辦法做出判斷，因此一切將在周一(29日)見分曉。