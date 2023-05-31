今天是中颱瑪娃影響台灣最明顯的時間，瑪娃螺旋雲帶還在海上，北部、東半部容易出現間歇性陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，尤其北部及東北部山區將累積大量降雨，須留意坍方及落石；周六、日（3、4日）瑪娃減弱遠離，天氣好轉，各地晴時多雲。

中央氣象局持續發布海上警報，瑪娃中心今晨5時在鵝鑾鼻東方420公里海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東進行。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，瑪娃在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，由於是半徑300公里的「大型颱風」，暴風圈邊緣將先後掠過東側各海域，未來轉向通過琉球附近，繼續向日本南方海面前進。

吳德榮指出，瑪娃的螺旋雲帶還在海上，今晨迎風面大台北、宜蘭、花蓮有明顯降雨，今、明兩天受瑪娃外圍環流影響，北部、東半部有局部陣雨，北部及花蓮以北降雨較明顯，尤其北部及東北部山區將累積大量降雨，須留意坍方及落石；背風面的中南部天氣炎熱，午後山區有小範圍強對流機率。

周五降雨趨緩，苗栗以北及東半部仍局部短暫陣雨；周六、周日瑪娃減弱遠離，天氣好轉，各地晴時多雲，中南部山區午後及花東偶有局部短暫陣雨；下周一、二（5、6日）各地熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。