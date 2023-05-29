證交所統計，外資上周在集中市場買超735.28億元，累計今年初至5月26日止，外資累計買超為3,053.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21.2兆元，占全體上市股票市值的40.97％，周市值增加7,663.33億元。
就個股買賣超方面，外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：台積電買超122,996張、仁寶買超57,363張、華航買超53,014張；賣超最多的前三檔上市股為：聯電賣超41,431張、長榮航賣超39,482張、緯創賣超35,080張。
外資上周在集中市場買超735.28億元，買超台積電（2330）12.3萬張最多，另賣超聯電（2303）4.14萬張最多。另統計，今至5月26日止，外資累計買超台股為3,053.73億元。
證交所統計，外資上周在集中市場買超735.28億元，累計今年初至5月26日止，外資累計買超為3,053.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21.2兆元，占全體上市股票市值的40.97％，周市值增加7,663.33億元。
就個股買賣超方面，外資自集中市場買超最多的前三檔上市股為：台積電買超122,996張、仁寶買超57,363張、華航買超53,014張；賣超最多的前三檔上市股為：聯電賣超41,431張、長榮航賣超39,482張、緯創賣超35,080張。
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