一名女網友表示，公司年資較淺的同事愛遲到、會挑事情做，很會在長官面前表現，她自認工作認真且負責，應是今年加薪對象，沒想到長官卻升這位「較資淺的同事」，讓她氣得罵「安份工作就活該嗎？」貼文引發熱議，網友說在職場上「做人比做事重要，這種人通常職涯發展一路順遂。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，在公司有一定的年資，自認對工作負責、不遲到不早退，反觀某位較資淺的同事，經常遲到、無故缺席，沒興趣或沒發展性的事務一概不做，只想負責長官們會議要用的簡報，讓她看不下去。

日前長官對原PO說，今年會升這位「較資淺的同事」，還說原PO去年已調薪1000元，所以今年沒有機會，讓她瞬間跌到谷底，「天啊！是怎樣？安分工作就活該嗎？」

貼文上線，網友也分享職場的潛規則，「在職場做人比做事重要」、「現實就是會做人比會做事重要，受老闆喜愛的話，妳可直達外太空哦」、「老闆比較疼會離職會叫的，傻傻在那邊努力加班的才是沒人疼」、「長官面前刷存在感，比妳埋頭苦幹更有用」、「懂得做人一飛沖天，懂得做事遲早離職」、「這種人通常職涯發展一路順遂」。