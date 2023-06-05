周一南韓KOSPI指數收盤升14.05點或0.54%，為2615.41點。該指數在上周五衝破2600點，為自2022年6月9日以來首次越過2600點。

交易量為溫和的5.37億股，總成交金額為8.43兆韓元(約64億美元)。

分析師說，由於美國就業數據疲弱，更加確定了聯準會本月暫停升息的看法。

Mirae資產證券的分析師Park Hee-cheol說，由於科技股出現獲利了結，使得韓國KOSPI指數在今日的交易日沒有再進一步的上升。現在，所有人都在關注聯準會在下周的會議，是否會保持利率穩定。

周一汽車股、航空股、能源股領漲。

現代汽車升0.8%。

大韓航空漲1.4%。重要的化工公司樂金化學漲0.3%。重要煉油公司SK創新漲0.9%。

晶片公司下跌。領頭羊三星電子跌0.7%。SK海力士跌1.5%。

韓元下跌，收在1308.10韓元兌1美元。