現年54歲的《戴安娜》女星娜歐蜜瓦茲（Naomi Watts）與跟《晨早直播室》同齡男星比利克魯登（Billy Crudup）合演影視串流平台Netflix劇集《越界》結緣，兩人交往6年後終於共結連理，女方於社交平台公布喜訊並曬出結婚照，消息曝光後，獲得圈內好友與粉絲祝福。

娜歐蜜瓦茲近日在社群平台上曬出結婚照，只見她身穿純白刺繡長洋裝，手還捧著一束白花，老公比利克魯登則是親暱摟著她的肩膀，兩人站在美國法院外對著鏡頭露出微笑，看得出小倆口相當甜蜜，而交往11年的舊愛李佛薛伯（Liev Schreiber）也在貼文下方大氣表示恭喜。

事實上，自 2017 年娜歐蜜瓦茲與比利克魯登一起製作 Netflix 劇集《吉普賽人》以來，他們就愛得相當低調，直到將近五年左右，也就是2022 年 2 月的美國演員工會獎頒獎典禮上，兩人首次亮相紅毯，公開他們的戀情。同時，歐蜜瓦茲與前男友李佛薛伯有兩個孩子，分別為14 歲的 Kai 和 15 歲的 Sasha，只可惜他們相戀11年後，於 2016 年分手。