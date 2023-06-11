菲律賓中部艾爾貝省（Albay）政府官員11日稱，受到位於馬尼拉東南方約340公里、呂宋島東南端的馬永火山（Mayon Volcano）活動加劇的影響，該省計劃撤離1.4萬餘人。另據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）消息，截至11日，馬永火山已經造成超過1.2萬人受災，附近的22個村鎮受到影響。

綜合外媒報導，馬永火山8日凌晨猛烈噴發，岩漿一度衝至800公尺高空，當局緊急頒布3級災難警戒，並勒令撤離約3000名居民。菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）稱，從6月10日上午5時到11日上午5時，馬永火山共錄得1次火山地震和177次落石事件。二氧化硫（SO2）氣體的排放比此前有所增加，當日平均排放1205噸二氧化硫氣體，火山也有中等強度的羽流噴出，火山口岩漿活躍，有肉眼可見的「大氣輝光」。

馬永火山是菲律賓最為活躍的火山之一，曾於2018年1月噴發。近期，馬永火山活動加劇。6月5日，菲律賓火山暨地震研究所將馬永火山的警戒等級升至2級；6月8日，馬永火山的警戒等級升至3級。目前，火山正在形成新的熔岩穹丘（lava dome）。