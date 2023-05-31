台東縣長饒慶鈴在2023遠見縣市長施政滿意度排名躍升至全國第4名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴在2023遠見縣市長施政滿意度排名躍升至全國第4名。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴在2023遠見縣市長施政滿意度排名躍升至全國第4名，是歷年最好的表現，也連續5年摘下4.5顆星。台東縣在警政治安、經濟與就業、觀光休閒、道路與交通、醫療衛生及環保等都有亮眼成績，獲得多數民眾支持與肯定。饒慶鈴表示，繼續以「慢經濟」開創出台東第2曲線，帶領台東成為更加幸福的宜居家園。

根據遠見雜誌調查，從2019年開始都維持4.5星評價的饒慶鈴，今年依舊保持高水準，在今年多數首長滿意度都有下滑的跡象，饒慶鈴則微幅爬升2.7個百分點，滿意度為74.2％，不滿意度則下降2.6個百分點，僅有14.6％，是在全國縣市首長施政滿意度中少數有進步的縣市之一。

另外，台東縣在警政治安施政面向位居全國第3名，滿意度破8成；經濟與就業躍升至全國第4名，歷年最高；在環保、觀光休閒、道路與交通、醫療衛生等施政面向也都有大幅度的進步。

饒慶鈴表示，此次經濟與就業面向的好表現，對縣府是很大的鼓勵。這幾年縣府對青年創業及就業不斷投入支持與資源，目前台東縣的工廠設立、公司登記、商業登記都有持續增加中，觀光旅遊人次、旅館房間數、民宿房間數等，無論人次或數量都在上升，甚至商家營業額及金融機構存款也都在成長。連續5年。

台東縣政府財政到去年為止也是過去18年負債最低，並自2019年起無論是在縣市政府的開源績效、地方財政業務財務管理類、地方財政業務總成績等的財政考核成果，皆獲得中央肯定。

台東各項大型觀光活動也力求突破與創新，去年國際熱氣球嘉年華結合音樂光雕秀與300架無人機絢麗展演，不僅是台東、更是全國第1次，單場次高達2萬人次民眾參與，更獲得「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」殊榮。

饒慶鈴推動「慢經濟」也跟進聯合國永續發展目標(SDGs)，今年也正式啟用焚化爐，以理性正面態度，主動解決全台都正面臨的垃圾危機，消目前已處理3.8萬公噸的垃圾、離島垃圾陸續清除約1700公噸。

此外，為強化縣內與聯外道路交通的便利性，開拓各項一路通道路工程及綠島、蘭嶼道路改善工程等，並持續推動「網路取代馬路」，5G醫療布建16鄉鎮與離島，攜手馬偕醫院、高雄醫學大學、花蓮慈濟醫院等投入偏鄉醫療行列，開設醫療轉診綠色通道，讓台東鄉親能把握看診及複診的黃金時機。