《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）夏季賽於週一（5/29）開打。新賽季LPL採取與春季賽相同的安排，例行賽為單循環的BO3制（3局2勝），聯賽內的每支隊伍會與另外16支隊伍各別交手一次。週四（6/1）有2場比賽，分別由OMG戰隊（Oh My God）對上BLG戰隊（Bilibili Gaming）、WBG戰隊（Weibo Gaming）對上JDG戰隊（JD Gaming），虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

6/1（四）17:00，BLG戰隊 ＠ OMG戰隊，推薦：BLG戰隊－1.5（局）勝

陣容方面，兩隊先發名單與春季賽相同。BLG先發選手：上路Bin、打野XUN、中路Yagao、下路Elk、輔助On。OMG先發選手：上路shanji、打野Aki、中路Creme、下路Able、輔助ppgod。今年春季賽兩隊交手過兩次，例行賽首次交手（3/25）由OMG以2：1拿下勝利，第2次（4/8）則是在季後賽由BLG以3：2淘汰OMG。從春季賽戰績來看，兩隊算是平分秋色、互有勝負。不過，相較於OMG，BLG今年的成長驚人且快速，無論是從例行賽戰績10勝6敗（排名第5）一路打進季後賽最後的冠軍決賽，或者是在季中邀請賽（MSI）漂亮打出3：0淘汰GEN.G、3：1淘汰T1的表現，都能明顯看出BLG的進步。BLG從一支聯賽的中間隊伍，蛻變成長為一支國際級的勁旅，選手無論是心理素質或是技術，都有明顯提升。本場比賽，看好BLG能以直落2的比數，迎來隊伍在夏季賽的首勝。

6/1（四）19:00，JDG戰隊 ＠ WBG戰隊，推薦：不讓分「JDG戰隊」勝

陣容方面，JDG先發名單與拿到MSI冠軍的陣容相同，仍是：上路369、打野Kanavi、中路knight、下路Ruler、輔助Missing。WBG自夏季賽起改由新教練Daeny（前DK、T1教練）執教，並找來了Weiwei（前BLG打野）與打野一哥Karsa配合，先發名單：上路TheShy、打野Karsa及Weiwei、中路Xiaohu、下路Light、輔助Crisp。今年春季賽兩隊曾交手過一次（2/11），當時WBG以2：1擊敗JDG，也成為LPL少數能擊敗JDG的隊伍之一。JDG雖然曾為WBG的手下敗將，但兩者後來的命運卻是大相逕庭，JDG奪下LPL春季賽冠軍，更在今年的MSI大放異彩，而WBG在季後賽首戰對上BLG便以0：3遭淘汰，無緣晉級。本場比賽，兩隊下路選手的表現將是決定勝負的重要關鍵，以Ruler在MSI決賽上打出13／3／11（KDA值8.0）的成績，對上LPL例行賽平均4.5／1.6／5.1（KDA值6.0）的Light，看好Ruler技高一籌並能帶領JDG拿下夏季賽的首勝。