日前綠營立委以新北市近期槍擊案頻傳為題，砲轟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜若無心市政，盡快辭職，侯友宜昨日則以「高雄、台南才是治安末段班」回擊。今日高雄市長陳其邁表示，基層警察同仁出生入死打擊犯罪，所以高市府有責任，也會給予他們最大的鼓勵；相信全國其他各地方的警察也都非常辛苦，應給予最大的支持。

民進黨立委林楚茵日前指出，新北市一個半月至少發生86聲槍響，每一槍都讓市民恐慌，侯市長聲稱的治安專業可說是千瘡百孔。她說，若侯市長無心市政，請盡快請辭，讓新北市恢復正常治理、生活，讓市民能安居樂業。

侯友宜則在昨日表示，《遠見雜誌》最近的施政評鑑中，新北市在治安項目列為前段班，高雄市、台南市則列為末段班。

高市府昨日也發布新聞稿，稱建議侯市長不要成為總統參選人，就只想著要選舉，忘記自己新北市長的責任，應該多花一點心力，想想如何改善新北市的治安，市政優先、治安優先，別為了只想選總統，放任其惡化。

陳其邁今日被詢問時指出，治安的工作可說是非常辛苦，尤其基層警察同仁出生入死打擊犯罪，幾乎是24小時奮戰不懈，在守護民眾的生命財產安全，所以市府有責任，也會給予他們最大的鼓勵。

陳其邁表示，做為警察的後盾，高雄市也在這幾年謝謝基層警察同仁的一個努力，治安也不斷的改善，也讓人民都能夠獲得最大的一個保障；高雄的警察很辛苦，也相信全國其他各地方的警察也都非常辛苦，都應該要給予最大的支持。