她說明，國家風險限額及預警管理機制方面，主要將國家或地區做分級的控管，制定相關風險承擔的限額，並定期監控各國風險程度變動情形，動態調整風險額度的使用，以避免風險過度集中。

產業別信用風險限額管理方面，則是就產業的景氣還有業務發展策略，定期辦理產業限額及高風險產業的監控作業，調整風險承擔的限額並適時預警。

海外授信風險管理方面，除了依循授信5P準則審慎評估授信風險，也依授信戶的能力，慎選對象，並且就貸後管理的部分，持續監控授信狀況，以維護授信資產品質，並視個案的風險情形加強債權保障措施。

海外投資風險管理方面，則是選擇信用評等具有投資等級以上的優質標的為原則，投資前進行風險評估分析，並且設定停損的機制，同時持續監控標的變動，評估影響。

莊翠雲指出，財政與金融在經濟發展過程中扮演著不可或缺的角色，穩健的財政是人民生活還有經濟成長的堅實後盾，為因應多變的國際政經情勢發展，財政部向來審慎管理國家的財政，提供政府施政所需要的財源，強化整體經濟社會韌性及應變能力。

在全球疫情的影響下，台灣相較其他國家，因應突發衝擊的財政緩衝能力相對較佳，面對未來的挑戰，財政部將在既有的基礎上，秉持務實彈性的原則，動態調整相關的財政政策，以協助經濟發展，達成國家永續發展的目標。