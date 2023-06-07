超商浩克事件重創中壢警方形象，桃園市長張善政日前低調和2員警見面，除致贈2副眼鏡和補品，感謝他們在第一時間保護民眾，也鼓勵他們，有過必改，是公務人員的基本心態，並允諾全力協助後續訴訟，呼籲社會大眾給第一線警察多一點鼓勵。

桃園市5月20日發生28歲朱姓健美教練大鬧超商還襲警事件，事後員警情緒失控毆打朱男過程遭疑執法過當，中壢警分局祭出記過2次懲處。

張善政說，中壢發生健身教練在便利商店破壞商品的擾民事件，中壢分局2名員警在第一時間趕到現場，試圖安撫男子的情緒，但很遺憾，整個過程雙方都有所損傷，該男毆打員警，造成腦震盪等傷勢，警察同仁也因現場處置不當，依法遭到懲處。

張善政表示，公務人員必須依法執行業務，當罰則罰，但同仁們在執勤現場，身體受到傷害，他也頗為不忍，前幾日他到分局與這2名員警見面，首先感謝他們在第一時間保護民眾，讓傷害沒有波及他人。他也鼓勵2人有過必改，是公務人員的基本心態，未來的路還很長，千萬不要因此感到沮喪，要記得最初選擇成為警察的初心。

張善政提到，因為知道員警的眼鏡在衝突中損壞，他也送了兩副眼鏡和一些補品，代表市府不會忽視警察們的犧牲與付出，未來，市府也會儘量給予協助，陪伴他們來面對後續的訴訟。他也藉機謝謝所有桃園的警察同仁，相信大家都跟2員警一樣，都是冒著風險守護市民的安全，「大家真的辛苦了！」

張善政說，經過這次的事件，往後警員在處理類似狀況時會有更多經驗來應對，也請社會大眾能多些支持，給我們第一線的警察多一點鼓勵。