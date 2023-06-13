高市議員黃文志今（13）日總質詢時關心，公園處即將掛牌的人力、經費問題。他指出，現行養工處人力200人，其中105人將編到公園處，擔心之後人力無法相互支援，讓基層人員更加辛苦。（柯宗緯翻攝）

高市府7月1日將掛牌成立公園管理處，但民代質疑人力不足、經費也未到位，如何減輕基層人員負擔？對此，市長陳其邁答詢時指出，初步組織調整上，需要時間來補充人力，另也將成立「公園管理基金」，挹注更多資源。

高市議員黃文志今（13）日總質詢時關心，即將掛牌的公園處人力、經費問題。他指出，現行養工處人力200人，其中105人將編到公園處，擔心之後人力無法相互支援，讓基層人員更加辛苦，因此人力必須補足。

黃文志也提到，今年公園維護費用3億多元，但高雄公園綠地有834處，平均1個公園分配到37萬元，但實際要做的事情很多，像是修樹、清掃落葉等等，公園維護費用恐不足。

陳其邁答詢時指出，公園處規畫是專責機構，配有專責人力，在組織調整過程中，會有人力調整，但需要一些時間來補充，初步由養工處調整97人、新工處8人，至於不足的人力也會陸續補充。

有關公園維護預算方面，陳其邁說，希望成立「公園管理基金」，由民間、社會捐款、認養等，充實公園管理基金，否則現在公務預算也受到各種政務支出的限制影響，無法再增加相關預算，因此會藉由不同都市計畫手段或藉由碳權的管理收入挹注等，挹注更多資源來開發綠地及特色公園。