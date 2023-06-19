高雄市前鎮區日前下傾盆大雨，環保局急清淤，但打開水溝蓋卻看到滿滿寶特瓶。國民黨高雄市議員白喬茵17日也踢爆，高雄市右昌公托不當照顧造成幼兒臀部潰爛，質疑市長陳其邁的執政把關效能。民眾黨台北市議員林珍羽18日在《新聞大白話》節目強調，絕對的權力導致絕對的腐化，看到這些水溝垃圾，說是怠惰瀆職也不為過。但幼兒園案則應該反推，國家的托育政策到底出了什麼問題？而非淪為藍綠執政縣市攻防。

「看到這些水溝垃圾，說是怠惰瀆職也不為過啦！」林珍羽直言，不曉得現在高雄市民會不會非常想念韓市長？因為當初他一上任就努力地清淤，反而還被綠營側翼去笑他只會清水溝等等。但是現在看，絕對的權力就代表絕對的腐化，更讓人擔心的是長期執政下，政府機關會不會又變得是官僚附體？這才是大家擔心的地方。

林珍羽指出，所以可以看到近期的民調，台南、高雄、屏東等等，似乎綠營的版圖開始在震盪，為什麼？就是因為絕對的權力、絕對的腐化。你對於民生不照顧，自然民眾也會把他的民意回饋在你的民調支持率上面。

「所以我覺得陳其邁，他不要再暖了啦！」林珍羽強調，該去處理的就要趕快處理，不要到了後面看守時期，就想說反正我也沒有要選，這才是高雄市民擔心的地方。

林珍羽提到，幼兒園案也是，政黨之間可以互相攻防，但是不應該以偏概全，讓所有幼保人員蒙上汙名。六都從新北到高雄都發生這樣的案件，應該反推的是，國家的托育政策到底出了什麼問題？對監督考核的SOP有沒有去制定？為什麼這些事件層出不窮？就會發現到國家的托育政策真的有很大的問題，要去反映到中央政府訂定的方向，以及地方政府的執行面，到底能不能完整地保護孩童及幼童，這才是真正該關注的地方。

「而不是變成藍綠互相角力！」林珍羽表示，例如國民黨特別監督民進黨的執政縣市，而在查明真相的同時，也要還所有的幼保人員一個公道。