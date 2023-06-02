民進黨前婦女部黨工遭合作導演性騷擾事件，正在延燒。而今（2）日黨主席賴清德震怒，上午約10時許赴黨中央開會；民進黨祕書長許立明下午親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。沒想到今日又有一名被害女性前黨工出來爆料，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，甚至更直呼「每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD」，引發討論。

這名被害女黨工今日在臉書上表示，「這些故事都是真實的，每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD，我從來沒有跟除了身邊的好友之外的人說起，因為我還是希望不要淪為政治操弄的工具，但還是真的很希望可以清除一些表面上支持民進黨卻私底下做出這些事的人」。

她更坦言在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，她也提及，在一個她負責的、民進黨邀請的案例參與大部分青年部的工作，「在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳『早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢』」。

這名女性前黨工更直言，「這讓儘管我一次都沒有區域，但因為工作所以我還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的」，她更爆出，她當時的上司求救的時候，「上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的跟我說『那你就推掉就好了』，並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位」。

該名女性前黨工更說，「我想在現實中，不是每個人都能遇到翁文方。或許是因為案例在電視界很有名吧，為了我一個小蝦米去對抗這樣的大鯨魚實在是太不值得了。而後，我強忍著不適感繼續完成了那次的選舉，卻再也沒有參與民進黨的任何事物，怕遇到他，甚至也不敢在工作時化妝、打扮，怕再次遇到這樣的騷擾，頭貼也都全部換掉」。

該名女性前黨工也補充，「此案例姓張，在下午3時48分，當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理」，該名女性前黨工最後也說，「我還是很喜歡政治，也很想參與選舉，但在這些毒瘤沒有清除之前，我是沒辦法再踏進政壇任何一步」。

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