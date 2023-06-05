士紙2022年合併營收1.65億元、年減達49.37％，營業虧損1.03億元、年增近2.89倍，但虧損幅度仍為近15年來次低。加上業外認列萬海股利收入倍增挹注，使稅後淨利2.11億元、年增達1.51倍，每股盈餘0.81元，雙創近14年高點。

士紙去年本業下滑，主因前年有合建案出售收入1.36億元，以及陽光士林珮柏旅館去年補強結構，導致客房營收年減達61.11％。去年商品銷售營收0.78億元、仍年增7.79％，排除營建子公司的個體營收1.32億元、年增9.76％，營業虧損0.15億元、虧損年減達71.24％。

展望2023年，士紙以「獅子寶寶」及「氧顏森活」雙品牌持續經營消費品市場，以行銷導向開發符合市場需求的產品，延伸產品品項、增加產品組合，並透過虛實整合拓展上架通路，以拓展市占率、提升營運績效。

子公司陽光士林開發主導的資產活化方面，士紙陽光士林珮柏旅館轉回一般旅館、納入餐廳多元化經營，將持續整合各項資源擴大營收與住房率，提高整體營收。士紙士林舊廠開發案首季提交歷史建築修復再利用計畫，預計第四季提送都更市業及權變計畫。

而五號倉庫旅館都更案改建為地上12層、地下3層大樓，預計第四季完成上梁。福德路18號危老改建案亦規畫改建為地上10層、地下3層的旅館大樓，預期本季完成營建工程發包、第三季進行現有建物拆除作業。據悉，2處均將與同一歐美知名國際酒店集團合作。

而光華二小段的合建案規畫興建地上11層、地下3層的住宅大樓，今年1月已申報開工完成，預計上半年辦理首次變更設計。參與年豐建設的重慶北路三段7號合建案，分配回8戶7車位，將保留1戶店面及1車位供出租，其餘7戶住宅及6車位將採預售方式出售。