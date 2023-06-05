莎莎今（5日）出席一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 零錢捐公益募款記者會。曾為美食節目主持人的她，談到近日YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本難吃5家連鎖店」影片惹議一事，莎莎坦言每次品嚐料理前都會讓自己狀態歸零，「我們不能太有自己主見，不能不喜歡吃或不好吃的想法」，她笑說有次吃泰奶火鍋，她強迫自己狀態歸零到像小北鼻。

吃到不好吃的怎麼辦？她說，其實她私下不吃生魚片，雖然每次錄影喊卡時都不舒服的想吐，但錄影當下都會讓腦海中只有好好工作的念頭，「我還是會吃下去，因為我要知道好吃的感覺是什麼，不能用自己的觀點去評論。」

但太過強忍還是會有崩潰的時候，她說有次在日本錄影，當天主廚特別為她準備生龍蝦料理，「我那時吃著牠的肉然後一邊看著牠的殼喀喀響，一喊卡我就哭出來了，真的太痛苦」，她說雖然錄影當下情緒已經逼近潰堤，但還是會盡力完成，因為這就是工作。

今日化身為一日愛心送餐員莎莎表示，因為擔任美食節目主持人的經驗，認為台灣各地都有美食隨手可得，看到的長輩通常也是開心快樂衣食無缺。沒想到原來台灣有這麼多「老、獨、窮」的長輩需要被幫助，甚至準備一餐都非常困難。透過一粒麥子基金會更加了解，對於無法自理餐點的獨居老人而言，送餐員不但是他們能「好好吃飯」的支柱，更可能是他們唯一的社交接觸，帶來身心的慰藉與幸福感。為社區老人送餐是一項極為重要的服務，因此希望社會能更重視並支持這項公益，讓更多老人得到溫暖和關懷的呵護。

今年6月至9月，民眾可到全台7-ELEVEN門市投下零錢，也可透過ibon、OPEN POINT APP進行捐款，詳情可到一粒麥子基金會官網瞭解內容，一起幫助需要照顧的社區長輩「好好吃飯」。