百萬YouTuber蔡阿嘎因拍攝「日本5大雷店餐廳」而被台、日網友炎上，還登日本媒體，遭批丟臉到國外。經過6天的沉澱，蔡阿嘎昨晚終於PO文吐內心話，被其妻二伯轉發，感性地寫下一段話，讓人見證夫妻倆鶼鰈情深的感情。

蔡阿嘎10日在社群PO自己的背影獨照，表示：「今晚想說說自己的內心話，首先很抱歉前陣子佔用了非常多的社會版面資源。做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，我真心認錯，沉澱自己，並設法改善。」

爭議爆發後，蔡阿嘎的YouTube頻道已停更一周，不少網友都很關心未來是否會繼續發片？蔡阿嘎給出解答，「我必須趕緊調整腳步、虛心改過，同時背負著大家的責難、期待與悔恨，扛著它們繼續勇敢的往前走！因為，如果在這邊結束，我就再也沒機會證明自己是真心悔過！」

二伯11日凌晨在限時動態轉發蔡阿嘎的的貼文，公開讚美丈夫「喜歡你的天馬行空，勇於嘗試；喜歡你的沉著冷靜，勇敢承擔」，她樂意陪蔡阿嘎到處冒險，也願意一起面對錯誤，「不斷調整、修正，跌倒了，一起努力站起來拍拍屁股再出發。」字字句句都能感受到二伯陪伴蔡阿嘎走過低潮的決心。