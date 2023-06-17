全台MeToo狂燒，如今也燒進校園，世新大學一名學生投書控訴，C教授與Y副校長性騷擾，引起校方重視，表示已經啟動調查。對此學生也熱議，更有同系學生爆料內幕，表示「一看就知道是誰」。

世新大學新聞系學生在媒體「獨立評論」投稿，表示近期MeToo風潮，對於弱勢者，以及學新聞的人是莫大鼓舞，但力量似乎尚未流入新聞傳播學院，至今仍有受害者噤聲。投稿者控訴，教授傳過度親暱訊息給學生，習慣性勾肩、摟腰、擁抱，其中一名C教授與Y副校長都涉及相關行為，向系主任求助時，對方卻稱C教授後台強大，無法處理，學生更畏懼Y副校長權勢，為了求學前途只能吞下。

Dcard世新大學版也立刻掀起相關討論，不少新聞系學生直言馬上就能看出涉嫌性騷的師長是誰，許多人更接力爆料，指出相關肢體接觸早有所聞：「新聞系有多少學生有相同騷擾經驗隨便問問都知道」、「Y的確很常做出非必要身體接觸，可能我是男生覺得沒什麼，但能理解有些人會不舒服」、「記得有次班上同學直接要C不要摸他，覺得超勇」、「看來不只我一個，大家都有這感覺」、「原來C的行為全天下都知道了」、「大一上過C的課，原本坐第一排，發現他奇怪舉動後，就默默改坐最後一排了」、「被C教授摸頭，也被Y副校長勾肩搭背+看似禮貌性的抱抱(?)過...」；但也有學生為Y緩頰，指出Y很願意和學生交流，應該不至於有不良意圖，經此事件也會修正互動模式。

對於性騷事件，世新大學校方表示並未接獲任何通報與檢舉，但學生已在媒體上投書，就會主動調查，即刻啟動性平程序。