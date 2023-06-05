員警以自己妻子在證券業服務，向夏男說明正確投資管道，反而引來夏男興趣，不再焦躁不安，反問近來是否航運業獲利可期？員警則表示，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的。（圖／警方提供）

我不辦了！高雄一名42歲的夏姓男子透過網友介紹，準備投資虛擬貨幣，到銀行臨櫃匯款1萬5千元時，行員察覺有異通報警方到場協助。男子見警到場情緒激動，誤以為員警要將他帶回做筆錄，立即拿走存摺和證件轉頭就要離開，員警追上前耐心說明正確的投資管道，表明自己妻子就在證券業上班，所以對投資小有心得，引來男子興趣反而向員警要股票明牌。員警說著雖然請半天假，但1萬5沒匯出就是賺到了，男子點頭後細算:「對，反賺1萬3千多！」。

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鼓山分局旗津分駐所警員楊凱迪、王鴻堯於2日中午接獲銀行通報有民眾疑似遭詐騙要匯款1萬5千元。夏姓男子看到員警到場，立刻表現出不耐煩，收起櫃台上的存摺和證件轉身就要離開。原來男子誤以為員警把他當作詐騙車手，才會火氣上身，所幸員警耐心說明，夏男才願意說出匯款原因。

從事船體維修的夏男表示，日前因網友介紹投資高獲利的虛擬貨幣，並保證穩賺不賠，還有專業名師帶領操盤，才會準備匯款。員警以自己妻子在證券業服務，向夏男說明正確投資管道，反而引來夏男興趣，不再焦躁不安，反問近來是否航運業獲利可期？員警則表示，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的。

見男子放下心防後，員警也直言:「今天你雖然請假半天，但是1萬5沒匯出就是賺到了！」，夏男仰天細算，一天工資2千3，請了半天假，「還賺了1萬3千多耶！」，最後也允諾日後投資一定會謹慎細選，並將手機裡的不明投資程式徹底刪除，才不會上當受騙。