今（5）日威力彩開獎，獎金上看4.5億，許多民眾也趁此機會試手氣，拚一個夢想成真的機會。

威力彩今晚開112000045期，獎號第一區為34、35、11、04、28、32，第二區為01。

一切資訊由台彩公告為準。

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