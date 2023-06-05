快來對獎！威力彩飆4.5億 中獎號碼出爐 20:592023/06/05 中時新聞網 王柏文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（5）日威力彩開獎，獎金上看4.5億。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日威力彩開獎，獎金上看4.5億，許多民眾也趁此機會試手氣，拚一個夢想成真的機會。 威力彩今晚開112000045期，獎號第一區為34、35、11、04、28、32，第二區為01。 一切資訊由台彩公告為準。 3-4月期雲端發票及電子發票中獎獎金 超過27.83億元 《貿易》紐約連鎖加盟展 台灣館拚700萬美元商機 美中軍艦險碰撞！ 蔡正元爆1內幕：他們在挑釁 #威力彩 #對獎 #中獎號碼 #手氣 #台灣運彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 清爽系飲品消暑搶市 繽紛快閃店吸睛、露營抽獎搶買氣 17:592023/06/05 生活 竹縣國產龍眼蜂蜜品評揭曉 5人獲特等獎 14:182023/06/05 寶島 美公布「鬼切」影片！ 共艦蘇州號狠嗆神盾艦 網震驚這一點 14:222023/06/05 政治 威力彩飆4.5億！3生肖手氣旺 把握2時段頭獎抱回家 11:542023/06/05 運勢 外送平台運費破百 她傻了！眼尖網見1符號秒懂：當然貴 15:542023/06/05 生活 《文創股》大宇資印度遊戲封測湧熱潮 開放預約登錄 10:082023/06/05 財經 天赦日相連芒種 把握最強轉運時機 祈願後別忘1事 09:332023/06/05 運勢 陳亞蘭獲頒臺師大傑出校友 楊麗花驚喜現身比「讚」她秒噴淚 14:572023/06/05 娛樂 減碳發電 大陸自主研製「太行110」重型燃氣輪機通過驗證 10:402023/06/05 兩岸 再對一次！3-4月期千萬發票有19張 11:442023/06/05 財經 張齡予邀「塑料姐妹」同台 互揭高中黑歷史：對話充滿假氣 16:432023/06/05 娛樂 省電5撇步 夏天吹冷氣更要注意節電 11:132023/06/05 財經 台灣塔歷經三朝未見影 中市府：將朝101模式推動 17:412023/06/05 生活 F1》維斯塔潘贏下西班牙站冠軍 Red Bull車隊保持不敗 13:042023/06/05 體育 《證交所》台股5指數審核結果出爐 和碩納台灣50指數成分股 08:082023/06/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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