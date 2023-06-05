今（5）日威力彩開獎，獎金上看4.5億，許多民眾也趁此機會試手氣，拚一個夢想成真的機會。

威力彩今晚開112000045期，獎號第一區為34、35、11、04、28、32，第二區為01。

一切資訊由台彩公告為準。