美國國會近來呼籲拜登政府邀請印度加入北約，印度外交部長蘇杰生9日表示，印度不會接受美國提出的加入北約的邀請，稱北約模式並不適合印度。前海軍艦長呂禮詩表示，北約相關條約，只有歐洲或北美適用，當然艦艇通過台灣海峽並不在內。因此他不禁問，「台灣對北約的船經過台灣海峽，不知道在開心什麼？」

呂禮詩11日在政論節目《新聞大白話》中表示，印度總理莫迪是政治精算師，他非常清楚加入北約的結局是什麼，但他自己不站出來，他請外交部長出來拒絕 。而日本首相岸田文雄日前出來澄清說，日本沒有成為北約成員國的計畫，不過，他承認要開設所謂的北約聯絡處。他不禁表示，加入北約就能處理東亞的問題？

呂禮詩指出，北約的相關條約內容，第4條提到，只有歐洲或北美，並不是全世界適用，其中條約提到，應視為對締約國全體之攻擊，也就是單一一國，如果遭受到攻擊 ，其他國家可以使用集體自衛權。

呂禮詩點出，雖然在聯合國憲章第51條也有提到集體自衛權的問題，但北約相關條約，則已經限縮，也就是歐洲或北美，包括任何其他地區或地中海上、北迴歸線以北

的北大西洋地區才算，說得更清楚，也就是艦艇通過台灣海峽並不在內，所以台灣對北約的船經過台灣海峽，不知道在開心什麼？