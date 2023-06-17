美國國防部旗下網站「Dvidshub」釋出一系列美、加、日、澳等4國，在6月3日至5日東海聯合軍演照片；系列照中，可看到中共解放軍艦以近乎「貼身」的距離緊鄰。退役少將栗正傑表示，共軍軍艦派出052D型飛彈驅逐艦成都號，排水量7000噸；旁邊則是綜合補給艦，還有兩艘056型導彈護衛艦，這代表大陸海軍有實力貼身緊跟，美軍電子戰對它的影響已經不大了。

針對美、加、日、澳4國東海聯合軍演，栗正傑今(17日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，從美國的角度來看，在這邊軍演，是給日本安全的保證，而澳洲、加拿大距離那麼遠，也都拉進來，代表美國海軍必須拉攏這麼多國的海軍，才能嚇阻中共海軍演習活動。

栗正傑認為，可能美國海軍已沒有足夠力量，來對抗大陸海軍。若是遠到夏威夷，另當別論，但是以東海區域來講，美國不見得是共軍的對手。

栗正傑點出，共軍軍艦派出052D型飛彈驅逐艦成都號，排水量7000噸；旁邊則是綜合補給艦，這代表你來多久，我就跟你耗多久，等於是帶了「奶媽」進來，對手若想在這邊演習10天，共軍軍艦也可以在這邊耗10天，也不用回去補給。另外還有兩艘比較小的船跟在旁邊，是排水量1200噸的056型導彈護衛艦。這代表大陸海軍有實力貼身緊跟，美軍電子戰對它的影響已經不大了。