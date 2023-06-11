受低壓帶及滯留鋒面影響，氣象局表示，今起至下周二（20日）都天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生，氣象局長鄭明典貼出衛星雲圖指出，南海有成串的對流胞發展，正排隊往台灣南部前進。

鄭明典今天早上在臉書發文，貼出一張台灣附近的衛星雲圖，指出有成串的對流胞在發展，並且往台灣接近，「這種系統生命期比較長，值得觀察！」同時，氣象局發布南部5縣市大雨特報，雲林到高雄地區有大雨發生機率，注意雷擊。

氣象局表示，今天鋒面位於北部海面，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及近山區有局部大雨或豪雨發生的機率。明天（12日）低壓帶影響，全台有局部短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。

上午11點，成串對流胞已開始登陸台灣。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，周二至周六（13至17日）滯留鋒面在台灣附近徘徊，周二、周三中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周四（15日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨。

周五、周六鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生，降雨情形將一直延續到下周二（20日）。