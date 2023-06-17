中央氣象局預報指出，今天（17日）滯留鋒面移動到北部海面，臺灣附近吹南至西南風，仍有水氣影響，中南部降雨機率高，不定時有陣雨或雷雨出現，而其他地方降雨空檔長，大多為多雲、偶爾有短暫陣雨的天氣，不過建議白天較長時間外出還是要攜帶雨具備用，隨著鋒面遠離，水氣逐漸減少，晚起各地降雨變得更為零星，而這波鋒面的影響也告一段落。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(17)日「滯留鋒」北移至北部海面，搭配「西南季風」，仍將帶來明顯降雨，應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生。各地區平地氣溫：北部23至33度，中部24至33度，南部24至35度，東部24至34度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週二(18至20日)「滯留鋒」在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強，應注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏(高溫達36度以上)，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三至「端午連假」(20至25日)「太平洋高壓」偏弱，「西南季風」偏強，仍屬5、6月「梅雨季」中南部易降雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強，應注意；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後偶有局部短暫雷陣雨的機率。至於連假之後的天氣，則已超過模擬的極限，過多臆測、徒增困擾而已。