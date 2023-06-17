【又嘉氣象報報】夏天的感覺！端午連假炎熱 午後局部雷陣雨

梅雨滯留鋒面逐漸離台遠去，未來一周的天氣普遍多雲到晴，不過午後東北部、各地山區還是有機會出現局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，下周四、下周五（6/22、6/23）午後雨區擴大，東北部、西半部和各地山區都有雨。

氣象局指出，明（18）日環境轉乾，各地多雲到晴，陽光有望露面，不過清晨到上午因海陸風輻合作用，中南部沿海易有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區也要提防局部雷陣雨，東北部甚至有機會擴及到平地。

氣溫方面，明日普遍32到35度，特別是花蓮縣縱谷的高溫恐怕會衝破36度，各地感受較悶熱，東南部要提防焚風，未來一周氣溫差異不大。

未來一周天氣較穩定，高溫恐破36度，東南部注意焚風。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑表示，受到西南風影響，下周五（6/23）前各地普遍多雲到晴，但清晨、上午中南部有短暫陣雨、雷雨；午後各地山區、東北部及附近平地有局部短暫陣雨或雷雨。特別要注意的是，端午連假前半段的下周四、下周五（6/22、6/23）午後雨區擴大，西半部、花東山區都有降雨。

而即將進入7、8月的颱風季，趙竑說，依照目前預報資料來看，近期颱風生成的機率不大，雖然菲律賓東方海面有機會發展熱帶擾動，但頂多是熱帶性低氣壓，和台灣也有段很遠的距離，應該很難帶來影響。