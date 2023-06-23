雙北地區今天(23日)午後下起特大號雷雨，瞬間驚人的雨量，導致多地傳出積水災情。對此氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，預估這波雷雨會下到傍晚6點，目前雨量則是新北永和居冠，已達145毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前雨量排行以新北永和145毫米居冠，接下來是新北中和135毫米、北市萬華117毫米、北市中正116毫米、翡翠水庫114毫米、台大觀測站108毫米、北市松山100毫米，預估這波雷雨直到傍晚6點才會結束。

氣象達人彭啟明也在臉書貼出雷達回波圖，指出台北盆地上空出現很完美的雨胞，透過圖片可以看到，這波雨胞渾圓飽滿，且剛巧完美覆蓋整個台北盆地。

不少網友也湧入彭啟明臉書回報：「永和緩和中」、「我困麥當勞兩小時了，老天快放我回家」、「土城大雨，不過涼快多了」，彭啟明也在稍早留言，若目前僅剩新店山區仍有閃電，其他地方雨勢都逐漸轉小，有要外出的民眾已經可以出門了。