日前恢復台灣鳳梨釋迦進口後，大陸國台辦28日記者會上，被問到農委會希望雙方持續溝通檢疫規範、儘快解禁台灣鳳梨、蓮霧，同時是否有下一步台灣農漁品解禁安排。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，台灣農漁民通過國民黨、有關縣市、團體等表達心聲，願意採取有效整改措施，確保輸往大陸農漁產品安全，並繼續與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

但恢復鳳梨釋迦進口也被綠營聲音批評，是利用經濟分化及統戰，朱鳳蓮說，台灣農民朋友很開心，紛紛表示「心中大石頭落地」，但民進黨當局卻不開心。因為他們並不在乎台灣農民利益，而是出於一黨之私，害怕兩岸同胞走近走好，將大陸為恢復台灣農產品輸入提供的幫助汙名化，惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立。

她強調，誰在為台灣農民著想，誰在損害台灣農民的利益福祉，相信台灣農漁民心中自有一桿秤。強調願意與台灣各界有識之士共同努力，為台灣農漁產品輸入大陸提供更多幫助。