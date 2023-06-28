台北農產運銷公司26日召開第14屆董監改選，本次台北市政府與農會派共在股東會拿下14席次的董事，農委會憤而退席使董事會流會，下次董事會將於本周五(30)日再開。而原訂明(29)日農委會主委陳吉仲將出席撲滅豬瘟記者會，但稍早臨時取消該行程，擇日再開。

農委會今日下午15時左右向媒體發出「撲滅豬瘟全國豬隻全面停打疫苗記者會」採訪通知，過往如口蹄疫拔針等重要議題記者會，農委會主委陳吉仲均親自出席，但稍早傍晚17時32分確臨時取消，防檢局也不清楚臨時停辦的原因，但因為取消時機在北農董事會前，外界猜測是否和備戰北農有關。

值得注意的是，在6月14日的國際食品展開幕典禮後，陳吉仲近幾周幾乎沒有媒體公開行程，但臉書的發文更新勤快，尤其周一北農董事會召開前一天還在臉書列出北農近年的成績，為北農董事席次「拉票」味道濃厚，但這次農委會僅拿下9席，痛失經營權幾乎已成定局。