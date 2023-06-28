男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，他第一時間否認，隔天陳建州連同妻子范瑋琪發出律師聲明稿，表示要對大牙提出民事訴訟維護自身名譽，並要求大牙賠償兩人各500萬，合計共1000萬，同時要求大牙在臉書上道歉；而名嘴呂文婉表示范瑋琪原本預計要開演唱會，現在卻鬧出這風波，感嘆她命運多舛。

名嘴呂文婉在《新聞挖挖哇》中談論到范瑋琪，感嘆范瑋琪這幾年似乎命運多舛，「她這幾年不知道有沒有去安光明燈」，表示范瑋琪已經很久沒有出現在歌壇和螢光幕前了，這一年處於沉潛狀態，好不容易要出來開演唱會還有點忐忑，結果又發生風波，感覺范瑋琪很無辜。

（來源／影片取自新聞挖挖哇！YouTube，如遭刪除請見諒。）

范瑋琪剛出道時唱片市場急速萎縮，因為擔心工作前景患憂鬱症，嚴重到得定期找心理醫生，後來靠家人陪伴走出陰影，2020年因新冠肺炎台灣暫時禁止口罩出口政策，在私人臉書頁面痛斥行政院長蘇貞昌，引發部分台灣民眾不滿，事後她透過官方粉絲專頁道歉，強調只是一時情緒失控，但還是有粉絲因此退追蹤，最高紀錄掉18萬的粉絲數，近年她幾乎沒有在螢光幕上露面，但仍會有酸民攻擊，去年她回：「怎樣都會有人來講，我現在想幹就幹嘛，想唱什麼歌就唱，不用過多遲疑。」

今（28日）稍早陳建州與范瑋琪夫婦釋出律師聲明稿，表示已向臺北地方法院提起民事訴訟，請求大牙賠償陳建州一千萬元新台幣，並於臉書刊登道歉啟事恢復當事人名譽，訴訟取得賠償將全數捐出給婦女保護、犯罪被害人保護等社會公益慈善團體。

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