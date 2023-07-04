大陸偶像歌手蔡徐坤過往以帥氣外型以及舞台魅力，獲得不少粉絲支持。誰料，近期他風波不斷，不僅被爆料與女子一夜情更強迫女方墮胎，更傳出他與未成年女性發生「親密關係」。對此，蔡徐坤在第二波爆料時，一改過往沉默風格，火速發文回應，遭網疑是與狗仔「聯合作秀」，而被影射的狗仔也發文回應了。

蔡徐坤日前被爆料與女子一夜情更強逼對方墮胎的傳聞，消息一出震撼全網，更甚之被大陸官方點名警告以及下架影片作品，但當時他以沉默手段應對，並未回應相關傳聞。然而，在狗仔進行第二波爆料，稱他與未成年女粉絲發生「親密關係」時，蔡徐坤火速發文澄清，否認「逼墮胎」、「女方未成年」、「親密姿勢的照片是他本人」等爆料，其工作室也在第一時間曬出報案單回擊狗仔。

相關消息曝光後，在微博上掀起討論，由於蔡徐坤的動作過於迅速，且報案單上也有一行「經核，該案為人民法院告訴才處理的案件。」等字句遭到塗改，因此有網友質疑是「與狗仔聯合作秀」以壓過第一波的爆料。對此，遭影射「被收買」的大陸狗仔「超能攝影陽陽」今(4日)也在微博上發文，曬出與第二位爆料者W女士的對話截圖，供網友們一同辨別。而此舉也看似在駁斥「被蔡徐坤收買」的流言。

然而，該則貼文PO出後，由於其對話紀錄中可見所有的爆料內容皆為W女士提供，且其中的照片除了被網友挖出是過往網紅情侶曬出的內容外，還有另一位以分享「親子家庭生活」為主的微博博主出面揭露其照片的所有人是他。讓網友們紛紛留言：「都不求證真實性的嗎」、「原來狗仔的料都是這麼來的。」使爭議聲浪持續延燒。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。