46歲「黑人」陳建州與47歲「范范」范瑋琪結婚12年，昨(27日)陳建州突遭《我愛黑澀會》出道的「大牙」周宜霈點名性騷擾，而范瑋琪也同步發表聲明，強調相信丈夫，引來兩極評論，有人認為范范的發聲不夠有力道，對此，直播主Toyz昨表示，既然大牙指控陳建州是因為老婆不喜歡「那檔事」才對別人下手，范瑋琪此時如果澄清：「沒有啦，我老公很喜歡跟我做X」，搞不好出奇制勝會秒贏。

Toyz昨在直播中剖析大牙爆出的性騷擾事件，他認為這件事很像在看玩狼人殺，所有人都在等著看到底誰是狼人？誰是平民？他認為MeToo事件延燒至今，有些案例已經歪掉了，而陳建州所發的律師聲明會造成最大的風險是可能會像NONO事件一樣引來更多受害者發聲，陳建州的心態可能是第一他肯定自己是清白的，絕無做過性騷擾的事件，第二就是他篤定絕對不會有其他受害者出來叫囂。

鬆一下 | Toyz 直播完整版（39:15起）。（影音／取自Toyz Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

另一方面，Toyz希望大牙手上是有證據的，他也呼籲未來若想發聲的女生要先學會保護好自己，聯繫好友相關遭遇的女生，先確定若自己出事，其他人或聽過她當下抱怨的親友可以出來幫忙作證，否則就只會有第一個說話的女生被告，甚至還有可能被告誣告罪。

話鋒一轉，Toyz笑說至於范瑋琪面對這件事還有更好的對應方式，由於大牙在文中表示「范范姐不喜歡那檔事」，若范瑋琪真的有心想幫老公澄清，可以用「我先生很喜歡跟我發生關係，通篇亂講」，用這點打臉大牙的爆料文根本是胡謅，也能解釋婚姻狀況沒有問題。而無獨有偶，PTT上八卦板也有網友以「范范姐宣布喜歡ii不就沒事了？」為標題發文，求問如果范瑋琪宣布喜歡「愛愛」，「這樣不就穩了？」引來其他網友回：「請提供每日做X證明，反駁大牙」、「都雙胞胎了」、「那是人工受孕」、「你邏輯好棒啊，要是黑人說謊咧？」、「推文太好笑」。

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