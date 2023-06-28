已婚男星「黑人」陳建州昨（27日）被女藝人「大牙」周宜霈指控11年前在飯店房內對她性騷擾，甚至把女方撲倒在床上，企圖「鬆一下」，陳建州發律師聲明否認，而同樣跟大牙都是黑澀會美眉出身的女星Apple（黃暐婷），不甘被網友影射曾是「黑人X友」，立即澄清了。

陳建州深陷性騷擾大牙的疑雲，火速攻占各大媒體、社群平台，即便他發聲明全盤否認，外界仍議論紛紛，「陳建州」還成為Google熱搜關鍵字。一名網友在留言區爆料：「我夢到很真實的夢，蘋果（符號）和黑人曾是X友」。

根據《三立新聞網》報導，Apple透過經紀人否認跟陳建州踰矩，強調「亂講一通」。

陳建州率領的黑澀會美眉，當年紅極一時，如今他深陷性騷風暴，外界都很好奇美眉們的反應。（圖／中時資料照）

由於黑澀會美眉曾說過陳建州最疼Apple，因此有不少網友都到Apple的臉書留言關心，不過有位網友留言：「我一直相信有拒絕的，就一定有接受的，至於誰接受，看那個被拒絕的、被封鎖就知道，誰是黑老的最愛，就是八九不離十是誰。」Apple見狀，火速回應：「請不要用這種暗示性的言語帶風向影射別人～我已截圖囉！」

Apple前陣子才跟大牙在臉書隔空互嗆，Apple的妹妹瑤瑤（黃喬歆）跳出來勸架，指「2個都是受過傷的人」，被外界解讀跟性騷擾有關，Apple昨表示兩人說的不是同一個人，「我以前的加害者在前幾天被爆出來了，他好像也付出很大代價，所以我沒有再出來說話」，而她看到大牙27日的爆料文，表示很久以前聽對方說過，但細節也是現在才知，為她的處境感到心疼，Apple也提到自己在成長路上遇過很無助、不愉快的經驗，但當時只能把一切當成祕密藏在心裡，如今Me Too狂燒，Apple盼望男女都能好好保護自己，有說不的勇氣。

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