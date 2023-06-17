屏東縣議員許馨勻在議會質詢時自曝今年5月在一個萬人選舉造勢場合遭性騷擾，屏東縣長周春米感佩對方勇於站出說「me too」，再度重申性騷零容忍；屏東縣警察局也說明，因該案敏感，由屏東地檢署指揮偵辦，已完成現場勤務10支蒐證畫面、民間監視器26支及8家電子媒體發布的現場畫面，已確認行為人身分，將依檢察官指示做後續偵辦。

周春米說，感佩許馨勻議員勇敢站出來，為自己、為女性發聲，不要就這麼算了；且案件接獲之初，因事涉敏感，由檢察官指揮辦案，後續請警方配合檢方，積極處理；她也再度重申性騷零容忍，將強烈要求縣府所有單位都必須在性平三法及跟騷防制法指導下，加強事前積極防範、獲報後在保護被害人原則下，即刻啟動調查處理，維護被害人權益。

屏東警分局長蔡培元表示，案件5月11日受理後移轉屏東分局偵辦，接獲通知後，當下立即啟動偵查程序，調閱及保存相關現場畫面。由於事發當晚為萬人集會現場，人潮眾多，警方蒐集現場勤務同仁10人蒐證畫面、民間監視器26支及8家電子媒體所發布的現場畫面，以專責警力逐一檢視過濾案發現場情形。

由於事涉性騷敏感，主任檢察官指示指派檢察官指揮偵辦，5月24日檢據相關卷證，6月12日確認行為人身分，後續將依檢察官指示盡速通知男子到案說明。

屏縣警局表示，全案因屬婦幼案件，檢警在保護當事人為優先考量下，依程序積極偵辦，接獲報案時即已迅速完成證據保全，且為避免曝光，使用專責警力專人查處方式執行偵辦，完成初步蒐證後亦迅即報請檢察官指揮偵辦，過程中檢警均兼顧當事人隱私保護及案件順利進行方向偵辦，未來將持續精進偵辦相關案件品質與速度。