杭州亞運選手村裝潢素雅，客廳電視提供定制化節目。（陳冠宇攝）

為了各類大型運動賽事所興建的選手村，賽後用途普遍受到關注。將於9月登場的杭州亞運，選手村共有37棟樓、2696套用房，亞運結束後將轉為一般民用住宅，且目前已全數售罄。

官方消息指出，杭州亞運選手村的37棟樓，共可容納1萬400名運動員和隨隊官員入住，並由運行區、居住區和國際區組成。據悉，這些樓房均價為每一平方公尺（約合0.3坪）4.7萬人民幣，由於所在地段頗佳，目前已全數售出，待賽事結束後，屋主即可入住。

杭州亞運村包括選手村、技術官員村、媒體村，總占地面積1.13平方公里，建築面積241萬平方公尺，除了運動員，賽事期間還將接待近4000名技術官員、約5000名媒體人員，提供住宿、餐飲、交通、醫療、休閒娛樂等服務。

選手村每棟樓高10至42層不等，共22種戶型。每套運動員房間的客廳皆配備電視、洗衣機等基本生活電器，但廚房在賽事期間因安全考量不啟用。非常貼心的是，考慮到籃球、排球等運動員身高的特殊需求，主辦方提供床伸展器，身高較高者也可舒適入睡。

記者實地走訪選手村的展示房，內部裝潢素雅舒適，以實用性、機能性為主，社區也有游泳池與運動空間。主辦方為選手準備的洗漱包，以及紀念郵票、徽章和方巾等紀念品，都印有杭州亞運吉祥物「琮琮」、「宸宸」、「蓮蓮」的身影，非常吸睛。

選手村設有運動員村居服中心，提供的服務包括詢問、意見徵集、投訴處理、失物招領、文件列印、資訊查詢、會議室預訂等；同時設有電視轉播區、上網區、網路電話區等。