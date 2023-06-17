恐嚇信件無所不在，台中市政府1999市民專線16日接獲電話，有民眾自稱在歌劇院放置炸彈，相關單位大動作清場並搜查歌劇院，最後證實是虛驚一場，市議員鄭功進今天帶著玩具手榴彈到議會，質詢若中捷遇到恐嚇要怎麼辦？市長盧秀燕對此表示，此動作恐引發社會恐慌，應該慎重。

鄭功進指出，近來全國各地多次傳出許多地點被放置炸彈的消息，雖然最後都是虛驚一場，但已造成許多民眾不便，像是台中歌劇院16日就傳出被放炸彈，最後證實都是從大陸打的恐嚇電話，昨天則是大陸人跑去日本做的。

鄭功進接著詢問中捷董事長吳存金，若是中捷也收到恐嚇訊息該怎麼辦？吳存金說，中捷對公安問題特別重視，也有相關的演習與SOP。

鄭功進接著拿出2個玩具手榴彈，走到市長盧秀燕旁要盧收下，但盧秀燕未收下，她表示，議員這樣的行為恐引發學習效應，甚至會引起社會恐慌，應該要慎重。鄭功進則強調，拿玩具手榴彈是為了凸顯公共場所公安問題，呼籲相關單位不要掉以輕心。