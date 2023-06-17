2023年即將進入下半年，命理專家小孟老師在《命運好好玩》節目中點名獅子座、水瓶座及摩羯座將苦盡甘來，其中第1名的獅子座不只在事業上會突破關卡，財運也相當旺；單身的摩羯座可望遇到有錢的桃花。

▍第1名：獅子座（突破關卡 意外發財）

木星落入獅子座的事業宮，如果上半年有任何關卡，通通可以在下半年突破。另外火星進入兄弟財帛宮，如果本身是老闆、創業家或與人合夥，都能創造佳績；想買彩券也可以找兄弟姊妹合資，可能因此發大財。

▍第2名：水瓶座（業績提升 加薪升遷）

下半年海王星會進入水瓶座的財帛宮，如果從事的工作有業績需求，業績將蒸蒸日上，想和主管徵求加薪或升官，記得好好把握，越熱的時候談越好，選在7、8月很有機會成功；另外木星進入田宅宮，想買房的人趁現在，價錢好談，說不定可以買到夢想中的房子。

▍第3名：摩羯座（投資大旺 找到良緣）

下半年木星進入摩羯座的投資偏財宮位，上半年若投資有套牢，下半年將能解套，也可以趁著股市較波動或震盪時加碼，建議以長線為主；另外木星進入摩羯座的戀愛宮位，單身已久的人可以透過親友介紹得到良緣，甚至遇到有錢的桃花。

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