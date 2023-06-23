有些人天生懂得做人，所以時常深受大家喜愛，但有些人則反之，時常處處惹事生非讓人生氣，《旺好運》運勢專欄分享容易惹惱人的前3名星座，依序是金牛座、射手座、天蠍座，其中第1名的金牛座脾氣大且非常固執，不願採納別人意見，因此惹怒不少人。

▍第3名：天蠍座

天蠍女只要碰到不順的事情，就容易把情緒表現出來，在周圍的人會覺得很莫名其妙，而且天蠍女又很愛挑撥離間，常常把自己的人緣搞得極差，且絲毫都沒有悔改之心。

▍第2名：射手座

射手女比較不會看場合，總是常常說出不該說的話，導致現場氣氛很僵又尷尬，而且有時還會不小心惹怒別人，雖然她們沒有那個意思，但也因為這樣更容易讓人反感。

▍第1名：金牛座

金牛女平時看起來低調溫柔，但她們脾氣可是非常大的，而且超級固執，只相信自己所想的，不願去採納別人說法，除非等到自己想通，這樣的行為也因此惹到不少人。