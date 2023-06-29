為追求極致口味， 被稱為「法菜南霸天」的高雄法菜名廚簡天才，親率旗下「LA ONE」烘焙的甜點廚師團隊赴日本向日本甜點國寶大師小山進取經，學習小山進獨創的法國經典甜點「費南雪」作法，再融入法式料理、日本抹茶與荔枝元素，推出內有三款不同口味費南雪的「小山進費南雪禮盒」，715日至31日於高雄漢神巨蛋實體門市快閃櫃限量銷售。7月19日至7月21日於「LA ONE」 網店限量銷售。此批限量售完，預計八月下旬再開放中秋檔期。

小山進（Susumu Koyama）是日本甜點名店「PATISSIER es KOYAMA 」品牌創始人，他擁有「世界百大巧克力大師」桂冠，並曾9度榮獲法國最具權威的「C.C.C.」巧克力大獎。在國際甜點業界被譽為「有過人的創意、對食材的敏銳、精準的配方演算，能完美駕馭西點」。

簡天才是高雄「LA ONE」與「THOMAS CHIEN」法式料理餐廳品牌創辦人，精湛的廚藝被譽為「法餐南霸天」。多次與米其林三星大廚合作、深探行家味蕾，並著作「味覺的旅途」一書，為新秀帶來深厚的影響力。

小山進製作的費南雪，口感輕盈、濕潤， 風味飽滿，他以攝氏230度高溫下快速烘烤，產生「岩漿對流」的效應，成就費南雪蓬鬆濕潤的口感。並結合法式料理手法，堆疊食材特性，開發出風格獨具的高雅風味。

此次LA ONE與小山進跨國力作推出的「小山進費南雪禮盒」中，「大地時蔬費南雪」取自簡天才師傅的經典名作「大地時蔬」法式料理，以數十種季節蔬菜與香草拌入奶油麵團後，滴入荔枝蜂蜜的甜純花香，再撒入香料之王「胡椒」的神來之筆，為經典法式甜點創造了新的食趣。

「抹茶費南雪」則是融入了日本著名茶道「裏千家」的御用抹茶，在發酵奶油的陪襯下，散發濃郁迷人的茶香，堪稱是費南雪糕點中的「綠寶石」。「荔枝巧克力費南雪」則使用兩款風格互異的頂尖可可原料，在飽蘊果香的荔枝提領下，融合出有花果木質香的甜潤風味，高雅迷人。

「小山進費南雪禮盒」每盒9入、售價1,100元，首波銷售自7月15日至31日在漢神巨蛋實體門市限定銷售，2盒9折、每人限購6盒。7月19日至21日在「LA ONE ESHOP」開賣2盒9折、限量500盒。第二波則自8月15日至9月29日於「LA ONE烘焙」門市開賣，10盒送一盒。8月15日至9月17日在「LA ONE ESHOP」訂購，也是10盒送一盒。