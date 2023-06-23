再過一周就進入2023下半年，命理專家小孟老師在《命運好好玩》節目中指出，下半年將有7星逆行，社會比較動盪，不過雙魚座、射手座及巨蟹座運勢非常旺，其中巨蟹座將遇到貴人，在事業上有很大幫助，帶動財運滾滾來。
▍第1名：雙魚座
下半年海王星進入雙魚座的本命宮位，如果在工作上想要學習新的知識或技能，都會出現老師幫忙；雙魚座的考生也能找到讀書技巧，在下半年「高中狀元」。
▍第2名：射手座
下半年木星及水星進入疾厄宮位，過去如果有難纏的舊疾或頑固的毛病，有機會遇到好的醫師幫忙醫治；如果時常出現憂鬱狀況，在下半年情緒都能得到紓解。
▍第3名：巨蟹座
下半年木星進入巨蟹座的人際關係宮位，如果想轉職或換工作的人，都會有貴人出現，幫助轉換跑道；如果在職場上遇到小人或工作卡關，也會有貴人協助化解；創業者有機會拓展市場，可望賺大錢。
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