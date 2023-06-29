18度C業者茆晉牂教羅娜國小學童揉麵團、做麵包。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

羅娜國小學童在台灣四位天王級麵包師傅手把手傳授下，裝飾麵包。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

法國籍麵包師傅阿吉帶孩子體驗發酵的麵團在手心裡 的生命力。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

四位天王級麵包師傅陳耀訓、 18度C業者茆晉牂、 Ken和法籍阿吉教羅娜國小學童做麵包，一起展示成果。（楊靜茹攝）

南投縣信義鄉羅娜國小學童29日不僅有大廚烹煮精緻法餐，跟著台灣四位天王級麵包師傅陳耀訓、 18度C業者茆晉牂、 Ken和法國籍阿吉教做麵包；還跟著花藝師採集野花、搭配花材，自己設計並製作美麗的餐桌佈置，小朋友說：「做麵包、餐桌佈置很有趣，在自己設計的桌花旁用餐，餐點更美味。」

愛好美食的饕客發起「愛心餐會」活動，希望透過食物和餐桌帶偏鄉孩子認識世界，該公益活動邁入第7年，曾造訪屏東、花蓮、台東等偏鄉小學，29日來到南投縣信義鄉羅娜國小，活動主軸為「聽麵包在唱歌」，由18度C業者茆晉牂等4名麵包師傅，手把手帶孩子揉麵團、做麵包。

除了做麵包，花藝師也帶孩子到戶外採集野花、野草、搭配玫瑰、桔梗等花材，製作美麗的桌花並設計佈置餐桌。花藝師煒宸稱讚說，學生們的創造力都很棒，令他最開心的是，每個人的桌花都很有自己的想法，不像城市小孩受到很多拘束，已經被框架，學生們天馬行空的創意，真的很棒。

發起人許心怡表示，大部分的人都關注學校的電腦設備等資源，不過他們認為美學競爭力等軟實力也很重要，因此到偏鄉學校宴請孩子們吃飯，由大廚親自上菜、說菜，花藝師帶孩子親自佈置餐桌，從味覺體驗、手作烘焙、陶藝、插花及餐桌佈置、造型等課程，豐富孩子們的美學體驗。