藝人NONO性騷爭議爆不停，網紅「小紅老師」日前指控遭NONO性騷，並於21日召開記者會公布多位受害者遭受NONO性騷、性侵的經歷，她今(29日)又在臉書PO出集結20位受害者證詞的懶人包。隨後不久，網紅馮語婷再爆料NONO曾以甜言蜜語哄騙女生開房的行徑。事實上NONO運勢走衰早有預言，命理師江嘉葉2017年曾說他52歲後運勢將漸漸下滑，婚姻也隨著出現危機，強調屆時需要夫妻同心，建議能多做善事積德。

小紅老師今(29日)PO出集結20位受害者證詞的懶人包表示，她找到NONO隔了十年後還私訊她的訊息，時間是2021年，打臉NONO說不認識她這件事。還說「你記性不好，順便幫你按順序回憶。」馮語婷也爆料，表示NONO結婚後2015年開始追求她，用甜言蜜語哄騙說「不對的時間遇到對的人」、「我要當妳的男人」、「我管定妳了」，欺騙老婆朱海君要出差或錄節目，實際卻是約女生約會開房間，馮被這種手法性侵了兩次。

根據《中時新聞網》2017年4月5日報導，當時NONO經營的雞排店闖出一片天，不論哪個分店都是大排長龍。命理師江嘉葉當時分析指出，NONO目前財運不錯、鼻頭發光，但也語重心長地說「他耳後藏有穢氣，財旺庫弱，守財不易，兩頰間肉質鬆散，非企業主的命格，40至45歲前，財運普通，46歲後走強，能持續四年的財旺運，52歲後運勢漸漸下滑，婚姻也隨著出現危機。」NONO今年3月21日過52歲生日，果然應驗了預言。

對於這樣的狀況，江嘉葉當時強調，NONO和老婆屆時需要夫妻同心，更說一定要體諒對方辛勞，才能挽救事業以及維繫良好婚姻，也建議能多做善事積德。據悉，NONO陳宣裕與妻朱海君於2013年7月12日結婚，原本今年不久就要共度10年「錫婚」紀念日，不料被爆metoo，運勢急轉直下。

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