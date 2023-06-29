新北地檢署今（29）日下午公布全國矚目的板橋幼兒園疑似餵藥風波毛髮檢驗結果，36名幼兒的巴比妥檢驗全數未檢出，中華民國幼教聯合總會理事長廖文秀今受訪表示，今天總算還給幼教師清白，這件事情喚醒大家親師關係是要互相尊重和體諒，不要把老師動不動就打入地獄，最沒有肩膀的教育部是不是應該出來道歉，還給老師們尊嚴？

廖文秀表示，這起餵藥風波讓幼教師感到難過傷心，單純的餵藥由於選舉被弄成政治操作，中央政府最能夠為老師釐清事實，教育部應該是最能夠了解老師的慈愛之心，當時她建議應該召開跨部會討論，教導老師如何餵藥，但是中央完全不聽建議，放任媒體大肆扭曲、造謠，讓老師感到很委屈憤怒。

廖文秀說，教部函文6月12日函文要求各縣市嚴格稽查兒童用藥安全，當天就已經有老師被開罰，更引起恐慌，明明是家長要老師幫忙餵藥，老師卻因此被罰，這段時間有老師希望幼教總會能發動上街抗議。

廖文秀指出，幼教總會發出的第一份聲明是為了要保護老師，聲明稿卻被政治操作成是侯友宜的擋箭牌，家長打電話抗議、騷擾，幼教老師實在是太心酸、太委屈太委屈，現在證明是烏龍事件，這些謾罵和造謠，最沒有肩膀的教育部是不是應該出來道歉，還給老師們尊嚴？

她表示，今天總算還給幼教師清白，這件事情喚醒大家幼教老師的重要性， 親師關係要互相尊重和體諒，「不要把老師動不動就打入地獄」。